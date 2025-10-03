Outubro Rosa: Deputada Sílvia Cristina realiza série de ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama

A deputada federal Sílvia Cristina está desenvolvendo uma série de ações alusiva ao Outubro Rosa, como forma de chamar a atenção para a necessidade de conscientização acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.

“Temos que nos cuidar o ano todo, pois o câncer é uma doença silenciosa que pode ocorrer em qualquer pessoa, independente da idade, inclusive. Essas ações que estamos realizado e outras que ainda iremos realizar, são para chamar a atenção para o problema, pois muitas mulheres ainda relutam em fazer os exames e o diagnóstico precoce é fundamental”, explicou a deputada.

Em 2006, aos 32 anos, ela foi acometida de câncer de mama, fez um tratamento longo, dolorido e foi submetida a uma mastectomia. Desde então, tem se dedicado, inicialmente como voluntária e agora como parlamentar, em ações que tragam dignidade e atendimento humanizado às pessoas com câncer.

Nesta quinta-feira (2), ela participou no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Vilhena, da solenidade de abertura do Outubro Rosa, onde falou de sua experiência pessoal e de como transformou a dor em esperança e luta pela cura para tantas pessoas.

Nesta sexta-feira (3), às 9h, ela participa da solenidade de abertura da Exposição Histórias que Transformam Dor em Esperança, realizada pelo Grupo de Apoio às Pessoas Portadoras de Câncer de Ji-Paraná (GAPC), no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer (Hospital de Amor).

A exposição conta com fotografias e relatos de mulheres, entre elas Sílvia Cristina, que superaram o desafio de enfrentar o câncer de mama e faz parte da programação do Outubro Rosa, em parceria com a fundação Pio XII.