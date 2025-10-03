PariPesa: top 1 em oferta de portfólio de bônus

Os bônus são ofertas atrativas para quem busca diversão com economia. No PariPesa Portugal o jogador vai ser apresentado à várias ofertas de bônus para aproveitar ainda mais suas apostas. Acompanhe este artigo para conhecer as opções e ativar na sua conta após o cadastro.

Portfólio de bônus do PariPesa

O site PariPesa guarda em sua página uma variedade de opções de bonificação. Mas antes de utilizar, é fundamental que o jogador conheça quais são os seus requisitos, como prazo de validade, rollover, jogos aceitos, valor mínimo de depósito e outros detalhes.

Veja a seguir as opções disponíveis de BÔNUS PariPesa que mais se destacam e ative conforme a sua condição para cumprir os requisitos.

Recompensa inicial

Ao finalizar a inscrição no sistema, a bonificação inicial de R$ 8.150,00 + 150 FS o aguarda. Todavia, para recebê-la é necessário cumprir os termos estipulados:

Para a confecção da conta todos os dados devem ser preenchidos, incluindo seu número de telefone;

Realize um depósito mínimo de R$ 55,00;

O bônus é dividido em 4 depósitos;

1º depósito de 100% de bônus e 30 FS;

2º depósito de 50% de bônus e 35 FS;

3º depósito de 25% de bônus e 40 FS;

4º depósito de 25% de bônus e 45 FS;

Os bônus tem validade de 7 dias e estão sujeitos a um rollover de 35x.

100% de bônus no primeiro depósito

Após usufruir do pacote de boas-vindas, o jogador poderá receber uma nova bonificação. Veja os requisitos:

Faça um depósito mínimo de R$ 6,00;

O retorno será de 100% até o valor de R$ 1.200,00;

O valor do bônus deverá ser apostado 5 vezes em palpites acumuladores com 3 ou mais seleções de odd mínima de 1.40;

A bonificação precisa ser utilizada no prazo de 30 dias.

3% de Cashback semanal em esportes

O cashback semanal foi feito para quem curte esportes. O valor é recebido toda terça-feira, concedido automaticamente aos clientes. Veja critérios:

Valor mínimo de R$ 6,00 e máximo de R$ 6.353,00;

Apostas devem ser feitas em cotação 1,5 ou superiores;

É preciso clicar em “Participar” na aba da oferta para ativar;

Não é permitido ter nenhum outro bônus ativo.

PariPesa Clube VIP

Além de todos os benefícios concedidos ao jogador, o PariPesa ainda conta com o programa VIP, que conta com as seguintes vantagens:

Cashback;

Suporte personalizado e gerente pessoal;

Informações de primeira mão;

Canal privado no Telegram;

Participação em sorteios;

Apostas grátis semanalmente.

PariPesa: portfólio de bônus atrativo

O jogador do PariPesa vai encontrar uma variedade de opções de bônus na página. São ofertas para serem aplicadas em apostas esportivas ou em cassino. Para ativar, o jogador deve acessar a aba do bônus e cumprir requisitos, como o depósito mínimo.

Tem oferta tanto para os novatos, como para os que já estão habituados à página. Após a ativação, é fundamental seguir os critérios para evitar perder as vantagens obtidas através do bônus.