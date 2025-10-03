PariPesa: top 1 em oferta de portfólio de bônus
Os bônus são ofertas atrativas para quem busca diversão com economia. No PariPesa Portugal o jogador vai ser apresentado à várias ofertas de bônus para aproveitar ainda mais suas apostas. Acompanhe este artigo para conhecer as opções e ativar na sua conta após o cadastro.
Portfólio de bônus do PariPesa
O site PariPesa guarda em sua página uma variedade de opções de bonificação. Mas antes de utilizar, é fundamental que o jogador conheça quais são os seus requisitos, como prazo de validade, rollover, jogos aceitos, valor mínimo de depósito e outros detalhes.
Veja a seguir as opções disponíveis de BÔNUS PariPesa que mais se destacam e ative conforme a sua condição para cumprir os requisitos.
Recompensa inicial
Ao finalizar a inscrição no sistema, a bonificação inicial de R$ 8.150,00 + 150 FS o aguarda. Todavia, para recebê-la é necessário cumprir os termos estipulados:
- Para a confecção da conta todos os dados devem ser preenchidos, incluindo seu número de telefone;
- Realize um depósito mínimo de R$ 55,00;
- O bônus é dividido em 4 depósitos;
- 1º depósito de 100% de bônus e 30 FS;
- 2º depósito de 50% de bônus e 35 FS;
- 3º depósito de 25% de bônus e 40 FS;
- 4º depósito de 25% de bônus e 45 FS;
- Os bônus tem validade de 7 dias e estão sujeitos a um rollover de 35x.
100% de bônus no primeiro depósito
Após usufruir do pacote de boas-vindas, o jogador poderá receber uma nova bonificação. Veja os requisitos:
- Faça um depósito mínimo de R$ 6,00;
- O retorno será de 100% até o valor de R$ 1.200,00;
- O valor do bônus deverá ser apostado 5 vezes em palpites acumuladores com 3 ou mais seleções de odd mínima de 1.40;
- A bonificação precisa ser utilizada no prazo de 30 dias.
3% de Cashback semanal em esportes
O cashback semanal foi feito para quem curte esportes. O valor é recebido toda terça-feira, concedido automaticamente aos clientes. Veja critérios:
- Valor mínimo de R$ 6,00 e máximo de R$ 6.353,00;
- Apostas devem ser feitas em cotação 1,5 ou superiores;
- É preciso clicar em “Participar” na aba da oferta para ativar;
- Não é permitido ter nenhum outro bônus ativo.
PariPesa Clube VIP
Além de todos os benefícios concedidos ao jogador, o PariPesa ainda conta com o programa VIP, que conta com as seguintes vantagens:
- Cashback;
- Suporte personalizado e gerente pessoal;
- Informações de primeira mão;
- Canal privado no Telegram;
- Participação em sorteios;
- Apostas grátis semanalmente.
PariPesa: portfólio de bônus atrativo
O jogador do PariPesa vai encontrar uma variedade de opções de bônus na página. São ofertas para serem aplicadas em apostas esportivas ou em cassino. Para ativar, o jogador deve acessar a aba do bônus e cumprir requisitos, como o depósito mínimo.
Tem oferta tanto para os novatos, como para os que já estão habituados à página. Após a ativação, é fundamental seguir os critérios para evitar perder as vantagens obtidas através do bônus.