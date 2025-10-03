Facebook Instagram
sexta-feira, 03 de outubro de 2025.

Semifinais do Metropolitano Feminino Sub-17 agitam sábado em Porto Velho

União Bandeirantes, Brazuca, Gazin Porto Velho e Rondoniense disputam vaga na grande final; jogos acontecem no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa
Imagens: Reprodução

Neste sábado, 4, começam as semifinais do Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17, a primeira competição oficial realizada no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, em Porto Velho.

A rodada decisiva inicia às 8h30, com o confronto entre União Bandeirantes e Brazuca, valendo a primeira vaga na grande final. Já às 16h30, será a vez de Gazin Porto Velho enfrentar o Rondoniense, fechando a fase semifinal.

Na primeira fase, o União Bandeirantes garantiu a classificação ao somar seis pontos e liderar o Grupo A, enquanto o Rondoniense conquistou três pontos e ficou com a segunda vaga. Pelo Grupo B, a campanha mais consistente foi do Gazin Porto Velho, que venceu as três partidas e chega embalado como favorito. O Brazuca, por sua vez, somou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, garantindo presença entre as quatro melhores equipes.

As semifinais serão disputadas em jogo único. Os vencedores avançam para a final, marcada para o próximo dia 11 de outubro, às 16h30, no mesmo Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.