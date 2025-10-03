Semifinais do Metropolitano Feminino Sub-17 agitam sábado em Porto Velho

Neste sábado, 4, começam as semifinais do Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17, a primeira competição oficial realizada no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, em Porto Velho.
A rodada decisiva inicia às 8h30, com o confronto entre União Bandeirantes e Brazuca, valendo a primeira vaga na grande final. Já às 16h30, será a vez de Gazin Porto Velho enfrentar o Rondoniense, fechando a fase semifinal.
Na primeira fase, o União Bandeirantes garantiu a classificação ao somar seis pontos e liderar o Grupo A, enquanto o Rondoniense conquistou três pontos e ficou com a segunda vaga. Pelo Grupo B, a campanha mais consistente foi do Gazin Porto Velho, que venceu as três partidas e chega embalado como favorito. O Brazuca, por sua vez, somou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, garantindo presença entre as quatro melhores equipes.
As semifinais serão disputadas em jogo único. Os vencedores avançam para a final, marcada para o próximo dia 11 de outubro, às 16h30, no mesmo Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.