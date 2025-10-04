Criadora de bois de rodeio é acusada de causar prejuízo a vizinho após rompimento de cerca em propriedade rural de Chupinguaia

Na tarde de sexta-feira, 3 de outubro, um homem identificado pelas iniciais M.A.R., compareceu ao quartel da Polícia Militar do Guaporé, distrito de Chupinguaia, para registrar uma ocorrência envolvendo danos à cerca de sua propriedade e invasão de gado.

Segundo o comunicante, ele é vizinho de um sítio localizado na Linha 85, pertencente a uma mulher identificada apenas como M., criadora de bois de rodeio.

Conforme o relato, animais do sítio vizinho teriam danificado a cerca dos fundos de sua propriedade, o que resultou na invasão de 27 novilhas de sua posse para dentro do terreno da criadora.

M.A.R., afirmou que procurou a proprietária em busca de auxílio tanto para consertar a cerca quanto para recuperar o gado, mas, segundo ele, não recebeu nenhuma ajuda.

Com o apoio de sua esposa, o homem conseguiu recuperar 20 novilhas, enquanto duas permanecem perdidas no mato e cinco ficaram presas no curral da vizinha, aguardando retirada posterior.

A Polícia Militar registrou a ocorrência para fins de apuração e medidas legais cabíveis, ressaltando que o caso representa possível violação de direito de vizinhança, além de causar prejuízo econômico ao solicitante e risco de conflito entre as partes envolvidas.