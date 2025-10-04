“CRIANÇA FELIZ”: Rosangela Donadon convida famílias para tradicional festa neste domingo em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 4, para fazer um convite especial às famílias vilhenenses.

Ocorre que neste domingo, 5 de outubro, Rosangela realiza a tradicional Festa do Dia das Crianças e a expectativa é que mais de 6 mil pessoas lotem a sede da Associação Marcos Donadon, localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena.

O “Criança Feliz” começará às 14h e contará com um completo parque de diversões, com pula-pulas que vão fazer a alegria da garotada e tobogãs para todos os gostos: pequeno, médio e grande.

Durante o evento, haverá a distribuição de 8.000 picolés, 6.000 cachorros-quentes, 4.000 lembrancinhas às crianças presentes, além de pintura artística, pipoca, algodão doce e refrigerante à vontade.

Ao site, Rosangela informou que também haverá sorteio de brindes, assim como de 200 bicicletas, 30 colchões e 30 camas. “Meu agradecimento especial a todos que apoiam o evento, que tem o objetivo de proporcionar momentos de lazer e alegria, criando memórias inesquecíveis para cada criança e família presente. Porque, para nós, celebrar a infância é tudo. E tudo com recursos próprios!”, destacou a parlamentar.

Rosangela também informou que, devido à intensa movimentação de pessoas, haverá segurança reforçada com a presença de efetivos da Polícia Militar e de segurança privada.

SORTEIO

Para o sorteio deste domingo, 5, a dinâmica será diferente dos anos anteriores. Agora, pulseiras serão entregues às crianças que chegarem ao local do evento, e todas estarão aptas a participar do sorteio. “Todos os vilhenenses estão convidados para este maravilhoso evento”, encerrou.