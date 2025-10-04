Discussão em boate termina com registro de desacordo comercial em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 4 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desacordo comercial em um estabelecimento localizado na Avenida Antônio Quintino Gomes, bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os militares conversaram com uma mulher identificada como D., responsável pela boate onde o fato ocorreu. Ela relatou que três clientes — identificados pelas iniciais A., J., e V., — consumiram bebidas durante a madrugada.

Segundo D., A., pagou o valor referente ao que consumiu, além de duas cervejas que autorizou as garçonetes a beberem. Já J., e V., acertaram apenas o consumo próprio, se recusando a pagar pelas bebidas tomadas pelas funcionárias, alegando que não haviam autorizado ou oferecido nenhuma bebida a elas.

A divergência gerou discussões e troca de ameaças entre os envolvidos. Conforme o relato, o valor pago pelos clientes foi de R$ 150,00, enquanto o consumo contestado pelas garçonetes somava R$ 750,00.

Diante da confusão, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde o caso será apurado.