FIMCA realiza abertura da 3ª edição do Projeto Porto Saúde

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou, nesta sexta-feira (3 de outubro de 2025), a cerimônia de abertura da 3ª edição do Projeto Porto Saúde, no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho, em Porto Velho.

O evento marcou oficialmente o início de uma das maiores ações de saúde e cidadania promovidas pela instituição, que acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, na Associação São Tiago Maior, no Bairro Socialista.

Expectativa de mais de 500 atendimentos

Nesta edição, a previsão é de mais de 500 atendimentos gratuitos à população, com a participação de 200 pessoas na organização e cerca de 180 acadêmicos dos cursos da FIMCA. A comunidade terá acesso a mais de 10 especialidades em saúde, incluindo Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia e Medicina Veterinária, além de exames laboratoriais e distribuição de medicamentos.

Durante a solenidade, o diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, destacou o compromisso social da instituição:

“O Projeto Porto Saúde nasceu para levar dignidade e cuidado a quem mais precisa. Ver nossos acadêmicos, professores e profissionais engajados em oferecer atendimento gratuito à comunidade é motivo de orgulho. Esse é o verdadeiro sentido da universidade: formar cidadãos comprometidos com a transformação social.”

Presente na abertura, a reitora da FIMCA e médica, Dra. Mariana Carvalho, reforçou o caráter humano do projeto:

“Mais do que consultas e exames, o Porto Saúde é um momento de acolhimento e solidariedade. É uma oportunidade de levar saúde, mas também de fortalecer os laços comunitários e mostrar que, juntos, podemos cuidar uns dos outros.”

A reitora emérita da FIMCA, Dra. Maria Silvia Carvalho, ressaltou a relevância do projeto no calendário acadêmico e social da instituição:

“É um orgulho ver o Porto Saúde consolidado em sua terceira edição. Ele representa a união entre conhecimento acadêmico e compromisso social. Cada atendimento realizado é também um aprendizado humano para nossos estudantes.”

A coordenadora do projeto, Dra. Alcione de Oliveira dos Santos, enfatizou a importância pedagógica da iniciativa:

“Nossos acadêmicos têm a chance de vivenciar a prática do cuidado em um cenário real, aprendendo não apenas técnicas médicas, mas valores como empatia, solidariedade e humanização no atendimento.”

