Homem agride mulher durante discussão em apartamento no centro de Vilhena

Na noite de sexta-feira, 3 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um imóvel localizado na Rua Domingos Linhares, região central de Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os militares fizeram contato com a vítima, que contou manter um relacionamento com um homem identificado pelas iniciais F.O.L.R. Segundo ela, o suspeito esteve em seu apartamento e, após uma discussão por motivos fúteis, chutou um balde com água e produtos de limpeza que ela utilizava para higienizar o local.

Diante do comportamento agressivo, a mulher pediu que ele deixasse o imóvel e colocou a bolsa dele do lado de fora. Nesse momento, o homem teria ficado furioso, empurrando a vítima, que caiu e acabou se chocando contra o fogão. Em seguida, ele saiu do apartamento levando consigo o controle do portão.

A mulher informou que o suspeito reside em Comodoro (MT) e trabalha na Câmara de Vereadores da cidade. Ela apresentava vermelhidão no braço direito e no pescoço, e contou ainda que o agressor é violento e já a atacou em outras ocasiões, inclusive a arrastando com um carro, o que deixou lesões ainda visíveis em seu corpo.

Apesar dos relatos, a vítima afirmou que não deseja representar criminalmente contra o agressor. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que deverá apurar o caso.