Homem com tornozeleira desligada é preso após tentar furtar bicicleta e ameaçar testemunha em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 3 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto na Rua 1703, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

No local, os militares entraram em contato com uma testemunha que relatou ter ouvido barulhos suspeitos e, ao olhar por cima do muro, flagrou um homem tentando arrombar um cadeado para furtar uma bicicleta da marca Caloi, modelo Lotos, de cor preta.

O veículo estava preso a outra bicicleta, o que impediu o suspeito de arremessá-la por cima do muro. Diante da situação, o morador interveio para evitar o crime, momento em que o ladrão, ao perceber que fora descoberto, fugiu do local.

A testemunha passou a seguir o infrator com seu veículo até que ele tentou se esconder atrás de um ônibus estacionado. No entanto, ao ser localizado, o suspeito reagiu de forma violenta, arremessando pedras contra o cidadão e fazendo ameaças, afirmando que sabia onde ele morava e que “iria atrás dele para pegá-lo”, além de desafiá-lo para uma briga.

Com base nas informações, a guarnição iniciou cerco policial, observando o indivíduo pular diversos muros de residências durante a fuga. O homem trajava camisa preta, calça jeans e estava descalço.

Durante as diligências, os militares realizaram contato com moradores da região para verificar possíveis locais de refúgio. Em uma casa na Rua das Violetas, uma mulher afirmou que ninguém havia entrado em seu quintal e autorizou a varredura do local.

Contudo, uma criança da residência informou aos policiais que seu pai estava trancado no quarto. Ao verificarem, os policiais constataram que se tratava do suspeito, identificado como A., que havia trocado de roupa para tentar despistar a polícia.

Diante da recusa em abrir a porta, os militares precisaram arrombá-la e utilizar técnicas de imobilização para contê-lo. A testemunha reconheceu A., como o autor da tentativa de furto.

A mulher que inicialmente negou a presença do suspeito na casa foi identificada como mãe dele, tendo tentado dificultar a ação policial.

Durante a abordagem, foi constatado que A., fazia uso de tornozeleira eletrônica, porém, segundo informações da Colônia Penal, o dispositivo estava desligado desde o dia 2 de outubro de 2025, impossibilitando seu monitoramento.

Em buscas realizadas em uma casa abandonada ao lado da residência da vítima, os policiais encontraram uma bolsa preta contendo vários pares de calçados, abandonada pelo suspeito durante a fuga.

Ainda durante a ocorrência, foi verificado que A., danificou fios de alta tensão da Energisa, possivelmente com o intuito de desativar as câmeras de segurança da residência da vítima e evitar ser filmado.

Apesar disso, imagens de câmeras de outra residência registraram toda a ação criminosa, reforçando as evidências contra o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.