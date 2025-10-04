Homem é preso após agredir e manter companheira em cárcere privado em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 4 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e cárcere privado em uma residência localizada na Avenida Curitiba, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a denúncia indicava que um homem armado com uma faca estava ameaçando sua companheira.

Ao chegar ao local, a equipe da Rádio Patrulha encontrou dois vigilantes noturnos, que relataram ter visto o suspeito correndo atrás da mulher e tentando golpeá-la com a faca. Os trabalhadores tentaram intervir, mas o agressor investiu contra eles com a arma branca antes de fugir para dentro de uma residência, onde se refugiou.

Os militares conseguiram visualizar, através da grade do portão, a vítima, identificada pelas iniciais K., caída ao solo, com sangramento no rosto e aparentemente sendo mantida em cárcere privado. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito, identificado como P., trancou o portão e tentou impedir a entrada da guarnição.

Diante da resistência e do risco iminente à integridade física da vítima, os policiais utilizaram o armamento incapacitante de choque para neutralizar o agressor e conseguiram acessar o imóvel, efetuando a contenção e prisão do homem.

Em segurança, a vítima relatou que o agressor, tomado por ciúmes e alegando uma suposta traição, passou a agredi-la com socos e chutes, causando lesões visíveis na face. Ela contou ainda que tentou fugir para casa, mas foi seguida e atacada novamente, dessa vez com uma faca.

O avô do suspeito confirmou ter ouvido a discussão e presenciado o neto ameaçando a mulher com a arma branca. Os vigilantes noturnos também corroboraram a versão, afirmando que viram P., tentando golpear K., o que reforçou a gravidade da situação e a necessidade da pronta intervenção policial.

Durante a prisão, o agressor apresentava lesões provocadas pela resistência e pelo uso do dispositivo de choque, além de escoriações diversas. Já detido dentro da viatura, ele ainda se debatia e golpeava as grades do compartimento de transporte.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis serão tomadas.