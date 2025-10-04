Morador tem hidrômetro furtado em residência no bairro José de Anchieta em Cerejeiras

Na noite de sexta-feira, 3 de outubro, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Curitiba, bairro José de Anchieta, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o morador relatou que, pela manhã, por volta das 9h, sua esposa percebeu que estava faltando água na casa.

Ao retornar do trabalho, ele verificou o motivo da interrupção e constatou que o hidrômetro havia sido furtado.

Diante da situação, a guarnição realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito nem o equipamento levado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que ficará responsável por investigar o furto.