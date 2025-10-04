Patrulha Reforço recupera centrífuga furtada após encontrar objeto em ponto de usuários de drogas em Vilhena

No começo da tarde de sexta-feira, 3 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Rua 102-10, bairro Maria Moura, em Vilhena.

A vítima, moradora da residência, relatou que ao abrir a porta dos fundos de sua casa pela manhã, percebeu que sua centrífuga de roupas, marca Miller, capacidade de 15 kg, havia sido furtada.

Durante a averiguação, os militares constataram que o criminoso escalou o muro lateral da casa, de aproximadamente dois metros de altura, para entrar e sair com o objeto. Marcas de pés foram encontradas no local, indicando a forma de acesso utilizada pelo autor.

A moradora afirmou acreditar que o crime ocorreu durante a madrugada, uma vez que não saiu de casa em nenhum momento.

Contudo, já durante a noite do mesmo dia, uma guarnição da Patrulha Reforço realizava patrulhamento ostensivo pela Rua 1513, no bairro Cristo Rei, quando avistou uma casa abandonada — local já conhecido pela polícia como ponto de encontro de usuários de substâncias entorpecentes.

Ao realizar incursão no local, os policiais encontraram várias pessoas em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram dispersar-se rapidamente em diferentes direções, o que aumentou a suspeita de prática ilícita.

Durante a varredura no quintal da residência, os militares localizaram, sob um pano velho, uma centrífuga de roupas da marca Miller, de 15 kg. Após consulta ao sistema, foi confirmado que o objeto havia sido furtado na manhã da mesma data, no bairro Maria Moura.

Como nenhum dos abordados assumiu a posse do equipamento, nem foi identificado o autor do furto, o eletrodoméstico foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

A vítima foi informada sobre a recuperação do bem por meio do aplicativo WhatsApp.