PM e forças integradas apreendem quase uma tonelada de cocaína em operação de combate ao narcotráfico em RO

Em uma ação conjunta de combate aos crimes transfronteiriços, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron), 10º Batalhão de Polícia Militar, Centro de Inteligência (CI PMRO) e Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), com apoio do Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (Gefron-MT) e da Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), apreendeu aproximadamente 900 kg de pasta base de cocaína.

A operação resultou ainda na prisão de uma pessoa e na apreensão de dois veículos. Segundo a PM, a ação teve início após levantamentos de inteligência apontarem a utilização de uma pista de pouso clandestina como ponto estratégico para o armazenamento e transporte de grandes carregamentos de drogas.

A partir dessas informações, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamento de dados e desencadearam a operação que culminou na apreensão milionária.

As diligências seguem em andamento para identificar e capturar outros envolvidos na logística criminosa. A Polícia Militar reforçou que as investigações e ações contra o tráfico continuarão, com foco na prisão de lideranças, descapitalização patrimonial e desarticulação de organizações criminosas que atuam na região de fronteira.