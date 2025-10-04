PM resgata cães abandonados em residência após denúncia do Ministério Público em Cerejeiras

No começo da noite de sexta-feira, 3 de outubro, a Polícia Militar de Cerejeiras atendeu a uma ocorrência de maus-tratos a animais na Rua Goiás, esquina com Antônio Carlos Zancan, no bairro Maranata.

A ação ocorreu em cumprimento à instauração de uma Notícia de Fato da 1ª Promotoria de Justiça de Cerejeiras, instaurada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ao chegarem ao endereço indicado na denúncia, os policiais constataram a veracidade das informações. No quintal da residência, foram encontrados dois cães aparentando estar em situação de abandono e sofrendo maus-tratos.

Durante a diligência, a equipe conversou com o vizinho que relatou que o imóvel era habitado por um casal e dois filhos. Segundo ele, há mais de um mês, a família teria se mudado para o Estado do Mato Grosso, deixando parte dos pertences dentro da casa e os animais no quintal, sem os devidos cuidados.

A residência, segundo os moradores da região, é alugada e está sob a responsabilidade de uma imobiliária sediada em Vilhena, cujo nome não foi informado no momento do atendimento. Uma vizinha relatou ainda que vinha prestando auxílio aos cães, fornecendo alimento e água desde que percebeu a ausência dos proprietários.

A ocorrência foi registrada para as devidas providências legais, e foi determinado o envio de ofício à Vigilância Sanitária do município de Cerejeiras, que deverá acompanhar o caso e adotar as medidas cabíveis para garantir o bem-estar dos animais.