domingo, 05 de outubro de 2025.

Corpo de Bombeiros é acionado para procurar homem que teria se afogado no rio Barão do Melgaço entre Vilhena e Pimenta Bueno

Vítima seria morador de Cacoal e desapareceu ao tentar salvar duas crianças
Imagem: Ilustrativa

No começo da tarde deste domingo, 5 de outubro, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionada para atender a uma ocorrência de possível afogamento no rio Barão do Melgaço, localizado entre os municípios de Vilhena e Pimenta Bueno.

Segundo informações, o homem, seria morador de Cacoal, teria entrado no rio para salvar duas crianças que se afogavam. As crianças conseguiram sair com vida, porém o homem acabou afundando nas águas e desapareceu.

A Polícia Militar do distrito do Guaporé também esteve no local para registrar a ocorrência. O fato aconteceu em uma propriedade rural conhecida como fazenda Capim, por onde passa o rio Barão do Melgaço.

Até o fechamento desta matéria, o corpo do homem ainda não havia sido localizado, e as equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas na região.

