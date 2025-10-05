Ex-morador de Colorado acusado de fraudes bancárias em Rondônia é preso nos Estados Unidos

A Polícia Federal (PF), por meio do Núcleo de Cooperação Internacional em Rondônia, publicou em 1º de outubro uma Difusão Vermelha na lista da Interpol, o que resultou, no mesmo dia, na prisão de um brasileiro nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, a prisão preventiva havia sido decretada pela Justiça de Rondônia, a pedido do Ministério Público Estadual. O homem era investigado por falsidade ideológica, furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e estelionato contra pessoa idosa.

As investigações apontaram que, entre 2022 e 2023, enquanto trabalhava em uma instituição bancária, o suspeito teria realizado contratos e transações financeiras não autorizadas, gerando um prejuízo superior a meio milhão de reais à vítima. Após as fraudes, o investigado mudou-se para os Estados Unidos, onde vivia há mais de um ano.

A publicação da Difusão Vermelha pela Interpol possibilitou que o homem fosse localizado e preso pelas autoridades norte-americanas, reforçando a efetividade da cooperação internacional no combate à criminalidade transnacional.

O caso foi comunicado ao Poder Judiciário de Rondônia, e as autoridades brasileiras agora aguardam os desdobramentos sobre uma possível extradição ou deportação do investigado ao Brasil, para que ele responda pelos crimes.