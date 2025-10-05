Homem é agredido com tábua na cabeça após discussão por furto de bicicleta em Vilhena

Na noite de sábado, 4 de outubro, por volta das 20h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal nas proximidades da praça do Ginásio Geraldão, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, inconsciente e com lesões visíveis no rosto. Populares informaram que o agressor teria utilizado uma tábua para golpear o homem na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Um homem identificado pelas iniciais J.G.R.M., de 20 anos, se apresentou aos policiais e relatou que a agressão ocorreu após uma discussão envolvendo o furto de uma bicicleta, que ele acreditava ter sido praticado pela vítima, identificada como W.R.L.B., de 24 anos.

De acordo com o depoimento de J., ao confrontar W., sobre o suposto furto, o homem teria negado a devolução do objeto, o que acabou resultando na agressão.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.