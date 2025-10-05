Homem é preso suspeito de agredir e tentar estuprar ex-companheira em Vilhena

Na noite deste sábado, 4 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma grave ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Avenida Odete Zafaneli, bairro Cidade Jardim II, em Vilhena.

Conforme relato da Polícia Militar, uma testemunha informou ter recebido uma mensagem de socorro via WhatsApp de sua vizinha, dizendo que estava sendo agredida e que o ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento, tentava estuprá-la. A mulher, em desespero, afirmou ter ingerido vários medicamentos controlados e pedia ajuda urgente.

Ao chegar à casa, a testemunha encontrou a vítima desmaiada, completamente despida, no sofá da sala, enquanto o ex-marido estaria mantendo relação sexual com ela. Diante da situação, a vizinha buscou ajuda e prestou socorro imediato, levando a mulher até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Durante a ocorrência, uma filha menor de idade do casal também chegou ao local. Ao perceber o que havia acontecido, ela discutiu com o pai, que a segurou pelo braço e a arremessou para fora da casa, ameaçando trancar o portão. O conflito só não teve consequências mais graves porque a adolescente conseguiu acionar a Polícia Militar, o que fez o suspeito recuar diante da chegada dos militares.

Na UPA, uma profissional de saúde confirmou à guarnição que a vítima havia dado entrada por autointoxicação medicamentosa. Após atendimento, ela recobrou a consciência e ficou sob cuidados médicos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Devido à presença da menor de idade durante o fato, o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.