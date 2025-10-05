Homem tem R$ 180 furtados enquanto dormia em residência de amiga em Cabixi

Na manhã de sábado, 4 de outubro, um homem identificado pelas iniciais R.M.B., compareceu ao quartel da Polícia Militar de Cabixi para registrar que havia sido vítima de furto.

Segundo o relato da vítima, foi subtraída de sua carteira porta-cédulas a quantia de R$ 180,00. Ele acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada, entre a noite do dia 3 e o início do dia 4 de outubro, por volta da meia-noite.

R., contou que estava na residência de uma amiga, identificada apenas como D., onde foi para ouvir músicas. No local, além da proprietária, havia diversas pessoas, entre elas alguns indivíduos conhecidos por possuírem antecedentes criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com o depoimento, o homem acabou adormecendo no local e, ao acordar na manhã seguinte, percebeu que sua carteira estava no chão. Ao verificar, constatou o desaparecimento do dinheiro. Ele ainda questionou os presentes sobre o ocorrido, mas todos negaram envolvimento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que deverá investigar o caso.