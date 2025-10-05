Motocicleta furtada é encontrada abandonada em rua de Vilhena

No início da madrugada deste domingo, 5 de outubro, uma motocicleta Honda Bros, de placa QTH6D39, foi localizada abandonada na Rua Ana Carolina Donato Azevedo, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o veículo estava estacionado no local desde as 6h da manhã de sábado, 4, o que levantou suspeitas de que pudesse estar envolvido em alguma ocorrência criminal.

Após consulta da placa no sistema do Detran/RO, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto ocorrido na mesma data. Em contato com a Delegacia de Polícia Civil, o comissário de plantão confirmou que uma ocorrência de furto com as mesmas características havia sido registrada horas antes.

Diante da confirmação, a motocicleta foi removida e entregue na delegacia para que fossem tomadas as demais providências legais e posterior devolução ao proprietário.