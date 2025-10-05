Motociclista embriagado é preso após trafegar em zigue-zague por avenida de Vilhena

Na manhã de sábado, 4 de outubro, durante patrulhamento de rotina pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, uma guarnição da Polícia Militar flagrou um motociclista conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação e com um passageiro na garupa sem o uso do capacete.

Os policiais perceberam que o condutor trafegava em zigue-zague pela via, colocando em risco sua própria integridade física e a de terceiros, o que indicava possível embriaguez e risco iminente de acidente.

Durante a abordagem, foi constatado que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, além de apresentar claros sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fala arrastada e dificuldade para manter o equilíbrio.

O motorista aceitou realizar o teste do etilômetro, que resultou em 0,46 mg/L de ar alveolar expirado, valor considerado crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UNISP, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para as devidas providências. A motocicleta foi removida ao pátio da CIRETRAN.