Avenida 16 de Junho ganha novo espaço de lazer com apoio de Gislaine Lebrinha em São Miguel do Guaporé

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 450 mil para revitalizar a Avenida 16 de Junho, em São Miguel do Guaporé. O espaço já pode ser utilizado pela comunidade para atividades de lazer, prática de exercícios e convivência social.

Durante agenda no município, a parlamentar testou a estrutura ao lado da vereadora Celma e do ex-vereador Guigui. Ela destacou que o investimento representa mais qualidade de vida para a população local.

“Esse é um espaço para as famílias de São Miguel aproveitarem, com lazer e saúde ao alcance de todos. É gratificante ver que o recurso já está transformando a cidade e trazendo benefícios reais para a comunidade”, afirmou Gislaine Lebrinha.

A deputada também agradeceu ao governador de Rondônia pelo apoio na viabilização do recurso, ressaltando a importância da parceria para atender as demandas municipais.