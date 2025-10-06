Confúcio Moura acende o espírito de coragem e união na Caminhada da Esperança em Ji-Paraná

O movimento Caminhada da Esperança segue crescendo e conquistando adesões em todo o estado. Neste sábado (4), mais de mil militantes se reuniram na chácara da Eucatur, em Ji-Paraná, em um grande encontro de reflexão e mobilização política que reuniu representantes de nove partidos progressistas (MDB, PDT, PSB , Cidadania , PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede) , além de lideranças indígenas, sindicais, sociais e da juventude.

Entre os discursos, o destaque foi a fala do senador Confúcio Moura (MDB-RO), que convocou a militância a reagir diante do cenário político atual. Em tom firme e inspirador, ele afirmou que é hora de “voltar a ter coragem, levantar a cabeça e mostrar que quem traz benefícios reais para o povo é o presidente Lula, com políticas que fortalecem a produção, a educação e o desenvolvimento de Rondônia”.

A coragem como ponto de virada

Durante sua fala, Confúcio fez uma retrospectiva de sua trajetória e defendeu a importância da resistência e da esperança como motores de transformação. Ele criticou a intolerância e o retrocesso promovidos por setores da extrema direita e reforçou a necessidade de unir forças em torno de um projeto coletivo de futuro.

“Sou hostilizado por defender o progresso sustentável, mas continuo acreditando que Rondônia pode crescer aproveitando melhor as áreas já degradadas, sem destruir mais floresta. Precisamos reagir com inteligência e união”, declarou.

A mensagem ecoou entre os presentes: a coragem é o primeiro passo para a mudança.

Esperança em movimento

O senador também convocou os partidos progressistas a construírem uma chapa forte e unida para as próximas eleições estaduais, com foco em resultados concretos para a população — mais oportunidades, infraestrutura e qualidade de vida.

“Não podemos entregar Rondônia para oportunistas. Este é o momento de reafirmar nosso amor pelo estado e pelo Brasil, de trabalhar com coragem e esperança por um futuro melhor”, destacou Confúcio.

A cada encontro, o movimento Caminhada da Esperança ganha mais força e simboliza a renovação do espírito de união, coragem e compromisso com Rondônia. A mobilização, que já percorre diversas regiões do estado, segue ampliando o diálogo com as comunidades e fortalecendo a luta por um projeto de desenvolvimento humano, sustentável e inclusivo.

