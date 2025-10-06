Eyder Brasil investe mais de R$ 3,7 milhões em 21 escolas municipais e estaduais de RO

Em apenas nove meses de mandato, o deputado estadual Eyder Brasil destinou mais de R$ 3.721.150,00 para fortalecer a educação pública em Rondônia. Ao todo, 21 escolas municipais e estaduais receberam reformas estruturais, materiais permanentes e uniformes escolares para estudantes do terceiro ano do ensino médio.

Os recursos possibilitaram melhorias que vão desde a renovação de salas de aula até a aquisição de equipamentos essenciais para o dia a dia escolar.

Segundo dados do Censo Escolar 2024, do Inep, Rondônia possui mais de 280 mil alunos matriculados na educação básica, o que evidencia a importância de iniciativas que ampliem a infraestrutura e garantam ambientes de ensino mais adequados.

“Nosso foco é oferecer condições dignas de estudo e garantir que cada aluno, seja da capital ou do interior, tenha acesso a uma educação de qualidade. Vamos ampliar esse apoio, levando estrutura e oportunidades a cada vez mais estudantes rondonienses”, destacou Eyder Brasil.

O parlamentar planeja ampliar o investimento em escolas municipais e estaduais, com novos investimentos voltados à modernização das instituições. é levar mais estrutura e oportunidades de ensino a um número cada vez maior de estudantes rondonienses.