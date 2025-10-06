FEMINICÍDIO: Polícia Civil prende foragido condenado a 13 anos de prisão que estava escondido em assentamento de Corumbiara

A Polícia Civil de Vilhena, por meio da DERCCV (Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida), com o apoio de policiais civis da Delegacia de Cerejeiras, deflagrou, na sexta-feira (03 de outubro de 2025), a Operação “Ad Vindictam”, que teve como principal objetivo capturar o autor de um crime de feminicídio e garantir que a justiça prevaleça.

O nome da operação, de origem latina, significa “em busca de justiça” e reflete o comprometimento da instituição com a defesa da vida, a proteção das mulheres e a punição rigorosa dos autores de crimes violentos.

Durante a ação, as equipes coordenadas pela DERCCV localizaram e prenderam o foragido no município de Cerejeiras (RO). O homem residia no assentamento Maranata, na cidade de Corumbiara, e vinha se escondendo das autoridades após a conclusão das investigações que confirmaram sua participação direta no assassinato da vítima Valdenice Marcelino Miranda Silva.

O cerco foi resultado de trabalho investigativo minucioso, que reuniu informações de campo e inteligência policial, culminando na prisão do suspeito sem resistência. Após a captura, ele foi conduzido à unidade da Polícia Civil para os procedimentos de praxe e ficará à disposição da Justiça.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, C. R. B. N., foi enquadrado no artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima), com agravantes previstos na Lei nº 8.072/1990, que trata dos crimes hediondos.

O crime ocorreu no ano de 2003, a o autor acreditava que não seria punido, pelo lapso temporal, porém a justiça do Mato Grosso o condenou a pena de 13 anos e 4 meses em regime inicialmente fechado.

As investigações apontam que, por motivo ainda não esclarecido, o denunciado dirigiu-se até a residência onde a vítima estava acompanhada dos sobrinhos. Portando uma arma de fogo, ele invadiu o imóvel e seguiu diretamente até o quarto, onde efetuou disparos contra Valdenice, atingindo-a na região da cabeça.

Segundo o inquérito, o tiro fatal atingiu a vítima no topo do guarda-roupas, indicando que ela tentava se proteger no momento do ataque. O laudo pericial e os depoimentos colhidos evidenciam a frieza, a determinação e a brutalidade do ato praticado pelo acusado.

Com a prisão do feminicída, a Polícia Civil reforça seu papel essencial no combate à violência de gênero e reitera seu comprometimento com a verdade, a justiça e a defesa da vida.

A Operação “Ad Vindictam”representa mais que o cumprimento de uma missão policial — é um ato de respeito à memória da vítima e um marco do compromisso do Estado em garantir que crimes contra mulheres não fiquem impunes.