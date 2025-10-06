Homem coloca fogo no próprio corpo e esposa fica ferida ao tentar salvá-lo em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, o Corpo de Bombeiros de Vilhena acionou a Polícia Militar para atender uma ocorrência no bairro Jardim Vitória, onde um homem teria atentado contra a própria vida.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, por motivos ainda desconhecidos, jogou álcool sobre o corpo e, em seguida, utilizou um isqueiro para atear fogo em si mesmo.

Ao presenciar a cena, a esposa do homem tentou ajudá-lo, mas acabou sofrendo queimaduras e ficou com lesões provocadas pelas chamas.

Quando a guarnição policial chegou ao endereço, o casal já havia sido socorrido por vizinhos e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do caso.