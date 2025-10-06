Homem é preso após derrubar motociclista e desacatar policiais durante patrulhamento em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 6 de outubro, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina pela Avenida Presidente Nasser, em Vilhena, quando os militares flagraram um homem derrubando intencionalmente um motociclista que trafegava pela via.

Apesar da queda, a vítima não sofreu lesões aparentes, porém a motocicleta apresentou danos materiais visíveis.

Os policiais tentaram realizar a abordagem do agressor, que reagiu de forma hostil, passando a desacatar a equipe com palavras ofensivas e de baixo calão, proferindo frases como: “vocês são uns imprestáveis”, “cambada de viados” e “vão tomar no c*”.

Diante do comportamento agressivo, os militares deram voz de prisão ao homem, que resistiu à ação, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e a aplicação de algemas para contê-lo.

Durante a busca pessoal, foi encontrado em suas vestes um canivete inoxidável com lâmina de aproximadamente doze centímetros, configurando a posse irregular de arma branca em via pública.

Enquanto era conduzido à delegacia, o suspeito continuou a demonstrar comportamento hostil e passou a ameaçar um dos policiais, afirmando diversas vezes que “iria pegá-lo quando saísse dali”.

O homem foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde ficou à disposição da autoridade policial para as devidas providências legais.