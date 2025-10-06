Menor denuncia consumo de drogas na casa da mãe e pede para morar com a avó em Vilhena

Na tarde de domingo, 5 de outubro, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia envolvendo uma menor de idade que estaria sendo impedida pelos pais de entrar em casa, em Vilhena.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram a adolescente, que relatou não desejar mais residir com sua mãe e o padrasto. Segundo ela, a decisão decorre do fato de ter presenciado, nos últimos meses, a prática de comércio e consumo de entorpecentes dentro da residência.

Durante a ocorrência, a equipe constatou condições precárias de higiene no interior do imóvel, com grande quantidade de lixo espalhado pelo quintal, o que configurava um ambiente insalubre e de risco à saúde dos moradores.

Embora não tenham sido encontradas substâncias ilícitas no local, os policiais localizaram pratos com odor característico de entorpecentes, possivelmente utilizados para consumo.

A mãe e o padrasto da menor negaram o comércio de drogas, mas admitiram o consumo eventual, alegando que isso não ocorre na presença da garota e que mantêm o controle da situação sem causar prejuízo direto à filha.

A menina informou ainda que já havia morado com a avó materna e que existe um processo judicial de transferência de guarda em andamento. Ela disse ter ido à casa da mãe apenas para buscar pertences pessoais, momento em que teria sido impedida de entrar na residência.

A menor também afirmou que já sofreu agressões e ameaças do padrasto em ocasiões anteriores.

Diante da situação, e após diálogo com a guarnição, a mãe concordou que a filha permanecesse temporariamente sob os cuidados da avó materna, até que as condições de moradia sejam regularizadas e o vínculo familiar restabelecido, garantindo o retorno seguro da adolescente ao lar.