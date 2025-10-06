Operação internacional prende ex-bancário que teria desviado mais de R$ 500 mil de conta em Colorado e estava foragido nos Estados Unidos

Com base em investigação feita pela 1ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste, com apoio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – Gaeco/MPRO e da Polícia Federal, um ex-bancário foi preso no Estado da Flórida, nos Estados Unidos.

A prisão faz parte da Operação “Firewall”, resultado de cooperação internacional e cumprimento de mandado expedido pela 1ª Vara Genérica de Colorado do Oeste.

O investigado, R, é acusado de cometer falsidade ideológica, furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e estelionato, com foco em crimes praticados contra pessoa idosa.

Segundo as investigações, ele teria usado o cargo para desviar e movimentar indevidamente valores que somam mais de 500 mil reais de uma conta bancária em Colorado do Oeste.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva após constatar que o ex-servidor havia deixado o país e se estabelecido na Flórida, onde mantinha padrão de vida incompatível com a renda declarada. O homem vivia nos Estados Unidos havia cerca de um ano.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Com base nas informações do MP, a Polícia Federal incluiu o nome do investigado na lista de procurados da Interpol, por meio da chamada Difusão Vermelha, mecanismo usado para localizar e prender pessoas procuradas em outros países. A ação levou à sua captura em território americano.

APURAÇÃO DE NOVAS VÍTIMAS

O Ministério Público de Rondônia segue investigando a existência de outras pessoas idosas que possam ter sido vítimas de condutas semelhantes.

O caso envolve a defesa do direito de proteção ao patrimônio, especialmente de pessoas idosas. O Ministério Público de Rondônia atua para responsabilizar autores de crimes patrimoniais e garantir a reparação dos danos causados às vítimas.