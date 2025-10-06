Porto Velho recebe simpósio local sobre Melanoma na FIMCA e Faculdade Metropolitana

Na manhã deste sábado, 4 de outubro de 2025, Porto Velho sediou o Simpósio Local sobre Melanoma, realizado no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho, no campus do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e da Faculdade Metropolitana de Rondônia. O encontro reuniu especialistas renomados do Brasil e de Rondônia para discutir inovações no diagnóstico e no tratamento do câncer de pele.

Promovido pelo Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM), em parceria com o Grupo Educacional Aparício Carvalho, o simpósio foi dividido em dois blocos: Câncer de Pele Não Melanoma e Melanoma, com palestras, discussões clínicas e simpósio satélite.

Missão de levar conhecimento a todo o Brasil

A dermatologista Dra. Ana Maria Sortino, palestrante de São Paulo e referência na oncologia cutânea, destacou o compromisso coletivo da medicina:

“Nossa missão é entender os diferentes tipos de câncer de pele, sejam eles quais forem, e garantir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado em todas as regiões do Brasil.”

O cirurgião oncológico Dr. Eduardo Bertolli ressaltou a trajetória para trazer o evento à capital rondoniense:

“Quando eu e a Ana pensamos em trazer esse simpósio para Porto Velho há dois anos, sabíamos que seria um evento impactante e importante, mas não tínhamos ideia do sucesso de participação. Isso superou positivamente nossas expectativas.”

Grupo Aparício Carvalho: ciência a serviço da comunidade

O diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, enfatizou o papel da instituição em apoiar iniciativas que unem ciência e sociedade:

“Nossa missão é formar profissionais comprometidos com a vida, e eventos como este são parte desse processo. Ao recebermos o Simpósio Local sobre Melanoma, reforçamos o compromisso da FIMCA e da Faculdade Metropolitana em ser referência não apenas no ensino, mas também na produção e disseminação de conhecimento científico.”

A reitora emérita da FIMCA e diretora-geral da Faculdade Metropolitana de Rondônia, Dra. Maria Silvia Carvalho, também destacou a relevância da parceria:

“É uma satisfação abrir as portas da nossa instituição para debates tão importantes. Esse simpósio representa a união de esforços para fortalecer a oncologia em Rondônia e contribuir para uma sociedade mais informada e preparada”.