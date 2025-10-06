Reintegração de posse é adiada por ausência de parte envolvida em propriedade rural em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, a Polícia Militar deslocou-se até uma propriedade rural situada na Linha 85, no distrito do Guaporé, em Chupinguaia, para dar cumprimento à ordem judicial de reintegração de posse.

A decisão judicial concedeu tutela provisória de urgência, determinando a imissão do autor na posse de 301,6893 hectares do imóvel localizado na Gleba Corumbiara, com apoio de força policial.

A ação contou com a presença do Oficial de Justiça, responsável pela condução do mandado, e do proprietário da área.

Ao chegar ao local, a guarnição visualizou um homem sentado próximo à residência existente na propriedade. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, não sendo localizado nada de ilícito em sua posse. Questionado sobre a presença de outras pessoas, informou que não havia mais ninguém na casa e que morava em outro ponto da mesma propriedade.

O homem relatou ainda que a residência era ocupada por um caseiro, que havia saído nas primeiras horas da manhã com destino à cidade de Chupinguaia.

Durante a verificação do imóvel, os policiais localizaram uma espingarda calibre .28, pendurada na parede, sem marca ou numeração aparente e desmuniciada. Próximo à arma, foram encontrados materiais utilizados para recarga, incluindo oito cartuchos metálicos carregados, um cartucho plástico deflagrado, um tubo com pólvora, cerca de um quilo de chumbo e uma lata metálica contendo 90 espoletas.

Questionado, o homem afirmou desconhecer a origem da arma e dos apetrechos, reforçando que poderia pertencer ao caseiro ausente.

Diante da situação, o Oficial de Justiça informou à guarnição que o cumprimento da reintegração de posse seria adiado, devido à grande quantidade de animais e pertences pessoais na propriedade, além da ausência do caseiro e da parte citada, que residiria atualmente em Ouro Preto.

Com isso, a medida judicial foi suspensa temporariamente, devendo ser retomada em data futura, conforme nova designação do Poder Judiciário.