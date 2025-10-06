TRÂNSITO: Wilson Tabalipa anuncia concurso e salário de até R$ 3 mil com criação do Departamento de Segurança Pública em Vilhena

Através das redes sociais, o vereador Wilson Tabalipa divulgou o que chamou de “o maior investimento em trânsito na história de Vilhena”.

Esta investimento envolve a criação do Departamento de Segurança Pública Municipal e a realização de concurso público, com 25 novas vagas e salários de até R$ 3 mil.

“Estamos muito felizes! Após uma longa batalha, conseguimos alinhar com o Executivo um projeto que promoverá uma verdadeira transformação no trânsito da nossa cidade. “Este investimento em trânsito é uma demanda antiga, minha e do vereador Pedrinho, construída em parceria com colegas do antigo e do atual parlamento”, explicou.

De acordo com Tabalipa, o projeto contará exclusivamente com recursos próprios da Prefeitura, totalizando quase R$ 3 milhões em investimentos. Deste montante, R$ 850 mil serão destinados à instalação de lombadas eletrônicas, R$ 500 mil à construção de pontos de ônibus e, a partir de 2026, cerca de R$ 1 milhão por ano será aplicado na aquisição de viaturas, motos e uniformes.

Disse, ainda, que o novo departamento ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), mas contará com equipe própria de coordenação. “Esse trabalho envolverá ações educativas, ostensivas e de fiscalização, atuando de forma firme e constante no trânsito de Vilhena. Este é apenas o começo. Nas próximas semanas, traremos mais detalhes sobre este projeto que vai revolucionar o trânsito da nossa cidade e, principalmente, salvar vidas!”, encerrou.