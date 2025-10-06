Vice-governador de RO, Sérgio Gonçalves cumpre extensa agenda oficial nesta terça-feira em Vilhena; veja programação

O vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, cumpre nesta terça-feira, 07, uma ampla agenda oficial no município de Vilhena, com compromissos voltados ao fortalecimento de parcerias institucionais, diálogo com lideranças locais e fomento ao desenvolvimento econômico e social da região do Cone Sul.

As atividades iniciam às 10h, com uma reunião com representante da Associação Semear e Ressocializar.

O encontro discutirá projetos voltados à inclusão social e ressocialização de pessoas em situação de vulnerabilidade, reafirmando o compromisso do governo com políticas públicas de reintegração social.

Às 11h30, o vice-governador visita o Comando da Polícia Militar, onde deve tratar com os oficiais sobre as demandas da segurança pública na região. Já no período da tarde, às 14h, Sérgio Gonçalves participa de uma reunião com os presidentes das associações comerciais de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras, debatendo ações de incentivo ao comércio local e fortalecimento do ambiente de negócios.

Às 15h, ele tem compromisso no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, onde realizará uma palestra para a comunidade escolar, abordando temas como educação, cidadania e oportunidades para os jovens. Em seguida, visitará o complexo industrial da Gazin, uma das maiores empregadoras da região, e logo após se reunirá com empresários do agronegócio, setor que tem papel estratégico na economia rondoniense.

Encerrando a agenda empresarial, Gonçalves também se reúne com o CEO do novo Shopping Vilhena, o empresário João Carlos, para conhecer o projeto de expansão e discutir possíveis parcerias com o governo estadual.

À noite, a partir das 19h, o vice-governador concede entrevista à imprensa local e finaliza sua agenda com uma reunião na ACIV (Associação Comercial e Empresarial de Vilhena), que contará com representantes do Sicoob, Sicredi, Sebrae, Creso e Garanticoop.

Segundo Sérgio Gonçalves, o objetivo da visita é estreitar laços com os setores produtivos e institucionais. “Nosso foco é construir pontes e fortalecer parcerias que contribuam para o crescimento de Rondônia. O Cone Sul é uma região estratégica e precisa estar alinhada aos planos de desenvolvimento do Estado”, afirmou o vice-governador.