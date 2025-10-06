VILHENA: Nova Conquista terá dois dias de atendimento com serviços gratuitos e cidadania em ação; vereadora comenta

O Programa “Rondônia Cidadã” chega ao Distrito de Nova Conquista, em Vilhena, nos dias 11 e 12 de outubro, com uma grande mobilização de atendimentos gratuitos e serviços essenciais para a população.

Durante os dois dias, os moradores da região e das comunidades vizinhas — como Perobal, Vista Alegre, Linha 100, Baixadão e aldeias indígenas — terão acesso a serviços de saúde, cidadania, emissão de documentos, orientações sociais e muito mais, com atendimentos realizados por órgãos do Governo do Estado e apoio da Prefeitura Municipal de Vilhena.

A ação é promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), e conta com o apoio da Prefeitura de Vilhena, reforçando o compromisso em facilitar o acesso da população a serviços essenciais e fortalecer a presença do Estado nas comunidades mais distantes.

A vereadora Oziane Germiniano (União Brasil), que solicitou a realização da ação junto à secretária da SEAS, Luana Rocha, destacou a importância da parceria e o impacto da iniciativa para os moradores. “Assumir o mandato trazendo o ‘Rondônia Cidadã’ para o distrito de Nova Conquista é uma grande responsabilidade e, acima de tudo, um compromisso com as pessoas desta região. Ter esse pedido atendido pela Secretaria e contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Vilhena significa garantir que os serviços cheguem até quem mais precisa. Convido cada morador a participar, trazer a família e aproveitar essa oportunidade de resolver suas demandas sem precisar sair do distrito”, destacou a parlamentar.

As atividades do Rondônia Cidadã serão realizadas nas dependências da Escola Municipal Maria Paulina Donadon, com estrutura montada para acolher a população durante todo o evento.

No dia 11 de outubro, o atendimento será das 8h às 16h; já no dia 12 de outubro, o atendimento será das 8h às 12h.