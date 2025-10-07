Adolescente agride mãe e danifica móveis durante surto em residência de Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um imóvel de Vilhena, onde, segundo relato da solicitante, seu filho adolescente estaria em surto e a agredindo fisicamente.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os militares foram informados de que o jovem havia se trancado no quarto e estava destruindo objetos no interior. A mãe relatou que o filho acordou por volta das 10h bastante agressivo e ameaçando atacá-la.

Os policiais tentaram conversar com o adolescente, mas ele não respondia aos questionamentos. Em seguida, os agentes se afastaram para o lado externo da residência e, após alguns minutos, o rapaz saiu do cômodo portando um pedaço de madeira e, em seguida, pegou uma faca de cozinha.

Durante a intervenção, os militares notaram que o jovem apresentava hematomas nos dois antebraços e ordenaram que ele largasse os objetos. Posteriormente, uma equipe de enfermagem do Hospital Regional foi acionada e compareceu ao local, conduzindo o adolescente e sua mãe para atendimento médico.

No imóvel, foram constatados danos a um guarda-roupa, um espelho e uma cadeira. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.