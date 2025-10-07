Cão de pequeno porte é morto por Pitbulls soltos em rua de Vilhena; veja vídeo

Na segunda-feira, 6 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de omissão de cautela na guarda de animais, registrada na Rua 711, bairro Bodanese, em Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com o solicitante, proprietário de um cão de pequeno porte, que relatou ter aberto o portão de sua residência quando o animal saiu para a rua. Nesse momento, dois cachorros de grande porte, da raça Pitbull e de cor marrom, que estavam soltos, atacaram violentamente o cão menor, mordendo-o diversas vezes.

O ataque foi rápido e resultou na morte do animal em poucos minutos, segundo o relato da vítima.

Após o ocorrido, o proprietário dos Pitbulls compareceu ao local, recolheu o corpo do animal morto e o destinou a um local apropriado, retornando em seguida à sua residência, onde manteve os cães em segurança.

Diante da situação, foi ofertada a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de cautela na guarda de animais, sendo o procedimento aceito e assinado pelo responsável, que deverá prestar esclarecimentos em juízo na data marcada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as devidas providências.