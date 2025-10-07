Carreata de viaturas da Nova 364 é contagem regressiva para início das operações

A frota de ambulâncias da Nova 364 circulou em carreata pelas ruas de Ji-Paraná. O ato representa a contagem regressiva do início das atividades que vão transformar a experiência de motoristas que utilizam a BR-364 na Rota Agro Norte, trecho que compreende a extensão de Porto Velho até Vilhena, Leste Rondoniense.

Durante os próximos 30 anos de concessão, a rodovia contará com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, com recursos modernos e equipes capacitadas. A estrutura inclui 17 viaturas de inspeção de tráfego. As equipes de socorro terão 14 ambulâncias de resgate disponíveis. Para atendimentos a problemas como panes ou remoção de veículos na pista serão destacados cinco guinchos leves, outros cinco pesados e três muncks para veículos extrapesados. Três caminhões-pipa foram adquiridos pela Nova 364 para o combate a incêndios na faixa de domínio.

As viaturas serão distribuídas em pontos mapeados pela Concessionária, nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena.

Treinamento

As equipes em treinamento irão atuar nestes pontos estratégicos, referenciados por Bases Operacionais. Além da pilotagem e operação dos recursos das viaturas, os profissionais são preparados para a rotina da rodovia em suas áreas de atuação, da sinalização viária em ocorrências à remoção por guincho, até mesmo manejo de fauna.

“A distribuição do nosso contingente é que vai proporcionar a precisão nos atendimentos emergenciais, além da pronta-resposta aos chamados via 0800 e intercorrências identificadas nas rondas da inspeção de tráfego, que serão 24h ininterruptas”, afirma Marcio Souto, gerente de Operações da Nova 364.

Sobre a Nova 364

A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.