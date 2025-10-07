Casamento comunitário e justiça rápida itinerante serão realizados em Chupinguaia

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realiza, nos dias 25 e 26 de outubro, o projeto Justiça Rápida Itinerante 2025 no município de Chupinguaia. A iniciativa tem o objetivo de aproximar a Justiça da população, oferecendo atendimentos gratuitos e ágeis para a resolução de causas de menor complexidade.

Durante a ação, serão atendidos casos como guarda de menores, divórcio consensual, alimentos e visitas para filhos, reconhecimento de paternidade, dissolução de união estável, danos materiais, cobrança de pequenos valores, registro público de nomes e conversão de união estável em casamento.

O atendimento será realizado no Fórum Judicial de Chupinguaia, localizado na Rua Senador Ronaldo Aragão, Quadra 06, Bairro Setor 11, das 8h às 13h.

De acordo com o chefe do setor de conciliação da Comarca de Vilhena, José Blasio Guntzel Junior, o projeto busca oferecer uma prestação jurisdicional mais acessível, eficiente e próxima dos cidadãos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 99973-8743 (WhatsApp).