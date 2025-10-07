Confira resultados e próxima rodada dos jogos da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa de Futebol Society Embratel, realizada em Vilhena, segue movimentando atletas e torcedores com jogos disputados e cheios de emoção.
As partidas realizadas nos dias 3 e 4 de outubro definiram novos rumos para as equipes nas categorias Livre, Feminino e Master 4.0.
Resultados dos jogos
03/10 – Sexta-feira
(4.0) Metal Ferro 02×02 Fofão
(Livre) Paysandu/Frutos de Goiás 01×04 CRC Castilho/Espetinho & Cia
04/10 – Sábado
(Livre) Atlantic United 05×03 Magnum
(Feminino) Reação F.F 01(07)x(06)01 Realeza
(Livre) Tawande 06×15 Corrêa
(Livre) Largados 03×00 Racing
(Livre) C.A.V 02×01 Real Liberdade
(Feminino) América I 05×02 Tawande Davi
(Feminino) América/Truck Agro 04×03 Laranjeiras
As partidas chamaram a atenção pela intensidade e equilíbrio, principalmente nos duelos femininos, que foram decididos apenas nos pênaltis.
Jogos da próxima rodada
A competição continua neste fim de semana com mais confrontos decisivos:
10/10 – Sexta-feira
19h15 (4.0) Metal Ferro x Rota Fênix
20h14 (Livre) Predestinados x JBS
11/10 – Sábado
15h00 (Livre) Liverpool x Bem Amigos
16h00 (4.0) Chapecoense x Metal Embratel/Amigos do Romário
17h00 (Livre) Paysandu A/Frutos de Goiás x Tornado
18h00 (4.0) Fofão x GD Móveis Planejado
Com jogos acirrados e bom público acompanhando as rodadas, a 5ª Copa Embratel se consolida como uma das competições mais tradicionais do futebol amador de Vilhena, reunindo equipes experientes e novos talentos locais.