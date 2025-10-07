Confira resultados e próxima rodada dos jogos da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa de Futebol Society Embratel, realizada em Vilhena, segue movimentando atletas e torcedores com jogos disputados e cheios de emoção.

As partidas realizadas nos dias 3 e 4 de outubro definiram novos rumos para as equipes nas categorias Livre, Feminino e Master 4.0.

Resultados dos jogos

03/10 – Sexta-feira

(4.0) Metal Ferro 02×02 Fofão

(Livre) Paysandu/Frutos de Goiás 01×04 CRC Castilho/Espetinho & Cia

04/10 – Sábado

(Livre) Atlantic United 05×03 Magnum

(Feminino) Reação F.F 01(07)x(06)01 Realeza

(Livre) Tawande 06×15 Corrêa

(Livre) Largados 03×00 Racing

(Livre) C.A.V 02×01 Real Liberdade

(Feminino) América I 05×02 Tawande Davi

(Feminino) América/Truck Agro 04×03 Laranjeiras

As partidas chamaram a atenção pela intensidade e equilíbrio, principalmente nos duelos femininos, que foram decididos apenas nos pênaltis.

Jogos da próxima rodada

A competição continua neste fim de semana com mais confrontos decisivos:

10/10 – Sexta-feira

19h15 (4.0) Metal Ferro x Rota Fênix

20h14 (Livre) Predestinados x JBS

11/10 – Sábado

15h00 (Livre) Liverpool x Bem Amigos

16h00 (4.0) Chapecoense x Metal Embratel/Amigos do Romário

17h00 (Livre) Paysandu A/Frutos de Goiás x Tornado

18h00 (4.0) Fofão x GD Móveis Planejado

Com jogos acirrados e bom público acompanhando as rodadas, a 5ª Copa Embratel se consolida como uma das competições mais tradicionais do futebol amador de Vilhena, reunindo equipes experientes e novos talentos locais.