Curso de Orientação Vocacional e Financeira é realizado pela ELERO a pedido da deputada Dra. Taíssa em Campo Novo

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) solicitou a realização do Curso de Orientação Vocacional, Preparação para o Mercado de Trabalho e Planejamento Financeiro, que será promovido pela ELERO entre os dias 13 e 17 de outubro de 2025, das 18h às 22h, na Escola Municipal Cassiano Ricardo, localizada na Rua Duque de Caxias, 2101, Setor 01, em Campo Novo de Rondônia.

O curso, voltado para jovens e adultos a partir de 16 anos, tem como objetivo auxiliar os participantes no processo de escolha profissional, qualificação para o mercado de trabalho e organização financeira pessoal, contribuindo para a construção de um futuro mais sólido e planejado.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser realizadas pelo link bit.ly/3IMZcOo ou pelo QR Code disponível nos materiais de divulgação.

“Investir na formação e no futuro dos nossos jovens é investir no desenvolvimento de Rondônia. Queremos oferecer ferramentas que ajudem cada participante a construir seu próprio caminho com mais preparo e oportunidades”, afirmou a deputada Dra. Taíssa Sousa.

A ação reforça o compromisso da parlamentar com a educação, o desenvolvimento pessoal e a geração de oportunidades para a população rondoniense.