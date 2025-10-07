Delegado Camargo destina R$ 200 mil para curso de operações da Polícia Civil de RO

O deputado estadual Delegado Camargo, que também é delegado de polícia de carreira e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das forças de segurança do Estado ao destinar R$ 200 mil em emenda parlamentar para a realização do I Curso de Operações Policiais (I COP), promovido pela Polícia Civil de Rondônia.

O investimento é uma resposta direta às demandas da categoria e representa mais um passo concreto na valorização e qualificação dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à criminalidade.

Durante a aula inaugural do curso, o deputado destacou a importância da capacitação contínua e da preparação estratégica dos policiais diante do avanço do crime organizado no Estado.

“Isso aqui não é caridade, nem favor político. Esse curso é uma necessidade extrema. O crime organizado evoluiu — hoje, além do tráfico, atua com lavagem de dinheiro em garagens e postos de combustíveis. E a criminalidade violenta continua. É fundamental que nossos policiais estejam bem preparados para reagir e proteger a sociedade”, afirmou o parlamentar.

Delegado Camargo também enfatizou que a segurança pública deve ser tratada como prioridade de Estado, e não como pauta de ocasião. Segundo o parlamentar, investir na formação técnica e na estrutura das instituições policiais é garantir mais eficiência, proteção e tranquilidade à população.

“Como delegado e deputado, sei o que significa estar nas ruas, enfrentar o perigo e carregar a responsabilidade de proteger vidas. Por isso, reafirmo meu compromisso com cada policial civil, militar e penal deste Estado. A minha porta estará sempre aberta para apoiar iniciativas que fortaleçam nossa segurança”, reforçou.

O parlamentar encerrou sua fala desejando bênçãos e proteção aos participantes do curso:

“Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que São Miguel Arcanjo proteja suas missões. Que jamais o mal os atinja. Como diz uma frase marcante do filme Tropa de Elite: ‘Vão e vençam, e por vencidos jamais se conheçam’.”

Estrutura do curso

O I Curso de Operações Policiais (I COP) foi desenvolvido para aperfeiçoar competências físicas, técnicas, psicológicas e intelectuais, capacitando os policiais para missões de elevada complexidade. A formação alia preparo técnico, disciplina e estratégia operacional, consolidando padrões de excelência e segurança no cumprimento das atribuições institucionais.

A destinação de recursos e o apoio do deputado Delegado Camargo reforçam sua atuação firme na defesa de políticas públicas voltadas à valorização das forças de segurança e ao fortalecimento das instituições policiais de Rondônia, pilares fundamentais para garantir a ordem, a justiça e a paz social.