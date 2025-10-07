Deputada federal Cristiane Lopes entrega implementos agrícolas para produtores rurais de Vale do Anari

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) entregou neste fim de semana uma recolhedora de café, a primeira do município e uma ensiladeira, totalizando R$ 305 mil em investimentos para produtores rurais de Vale do Anari.

A entrega da emenda foi em parceria com o deputado estadual Alan Queiroz e atende a um pedido do vereador Márcio do Vale, com o objetivo de fortalecer o setor produtivo e gerar mais oportunidades para os agricultores locais.

“É uma alegria enorme realizar essa entrega tão significativa para os produtores de Vale do Anari. Esses equipamentos vão transformar o dia a dia no campo, aumentando a eficiência, reduzindo custos e fortalecendo a produção local”, destacou Cristiane Lopes.

O vereador Márcio do Vale agradeceu o apoio dos parlamentares e destacou o impacto direto do investimento na vida dos trabalhadores do campo. “Essa entrega representa um apoio real às famílias que vivem da agricultura. Com os novos equipamentos, os produtores terão mais agilidade e qualidade no trabalho, melhorando seus resultados e garantindo mais sustento para suas famílias”, disse.

Cristiane Lopes também agradeceu a recepção do prefeito Cleone Lima e destacou as emendas parlamentares já destinadas ao município, que somam mais de R$ 1,1 milhão em áreas como saúde, infraestrutura, desenvolvimento social e agricultura.

“Seguimos firmes em nosso propósito de apoiar as associações rurais, fortalecer os serviços públicos e valorizar quem trabalha e produz em nossa terra. Vale do Anari pode continuar contando com nosso mandato para avançar cada vez mais”, concluiu a deputada.