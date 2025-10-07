Desentendimento entre empregador e ex-funcionário por dívida mobiliza polícia em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro de 2025, por volta das 12h, a Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um empregador e seu ex-funcionário, na Rua Dios Bispo de Souza, bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

No local, o solicitante, proprietário de um lavador de veículos, relatou que o desentendimento envolvia uma pendência financeira relacionada a um empréstimo de R$ 1.400,00, concedido ao ex-funcionário para a compra de uma motocicleta. Segundo ele, o trabalhador havia sido dispensado anteriormente por suspeita de envolvimento em pequenos furtos no estabelecimento.

Em contato com a guarnição, o acusado confirmou ter trabalhado no lavador e reconheceu a existência do empréstimo, porém negou qualquer prática de furto ou ato ilícito. O ex-funcionário declarou ainda que o valor devido seria de aproximadamente R$ 1.000,00, e não os R$ 1.400,00 mencionados pelo ex-patrão, afirmando que pretende quitar a dívida assim que possível, já que atualmente está desempregado.

Diante da divergência e da ausência de acordo sobre a forma de pagamento, ambas as partes solicitaram o registro da ocorrência para fins de resguardo de direitos e eventual adoção de medidas judiciais cabíveis.