Ex-candidato à Presidência da República, Cabo Daciolo transfere título eleitoral para Rondônia e sinaliza candidatura ao Senado

O ex-deputado federal e ex-candidato à Presidência da República, Cabo Daciolo, conhecido nacionalmente por bordões como “Glória a Deus!”, confirmou a transferência de seu título eleitoral para Rondônia.

A movimentação reforça a expectativa de que o político concorra a uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026, o que pode reconfigurar o panorama político local.

Durante visita esta semana à cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, Daciolo visitou veículos de comunicação e concedeu entrevista ao jornalista Juan Pantoja, onde abordou temas como política, fé e o atual cenário de polarização ideológica no país.

Daciolo ganhou projeção nacional em 2018, quando disputou a Presidência, obtendo mais de 1,3 milhão de votos no país. Em Rondônia, ele conquistou 9.816 votos naquele ano. Mais recentemente, em 2022, concorreu ao Senado pelo Rio de Janeiro, ficando em 6º lugar.

Sua possível entrada na disputa ao Senado em Rondônia, um estado com cerca de 42% de eleitores evangélicos, pode acirrar a concorrência. A trajetória de Daciolo, marcada por um discurso religioso e conservador, tem potencial para mobilizar uma parte significativa da base evangélica.

A chegada de Daciolo adiciona um novo elemento a um cenário já em formação para 2026:

o atual Senador Marcos Rogério (PL) é esperado na busca pela reeleição. O deputado estadual Rodrigo Camargo desponta como um dos principais concorrentes, mantendo diálogo com o Deputado Federal Rafael Fera e apresentando boa aceitação entre os eleitores católicos e evangélicos.

Outros nomes que se movimentam incluem a deputada federal Sílvia Cristina, vista como uma opção mais moderada, e o empresário Bruno Scheid, ligado ao agronegócio e apontado como potencial “candidato do agro”, com apoio do ex-Presidente Jair Bolsonaro.

A possível candidatura de um nome de projeção nacional como Daciolo coloca em pauta o debate entre votar em figuras nacionais ou apostar em novas lideranças regionais no estado, marcando um novo capítulo na política de Rondônia. Confira a entrevista completa AQUI