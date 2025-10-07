Forças de segurança prendem em flagrante três suspeitos de incendiar provedores de internet em Theobroma e Jaru

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2) e da Delegacia de Polícia de Jaru, em ação integrada com o Setor de Inteligência da Polícia Militar, prendeu em flagrante três indivíduos suspeitos de participação nos ataques incendiários a provedores de internet ocorridos na noite de segunda-feira (06) nos municípios de Theobroma e Jaru.

De acordo com as investigações, os crimes foram praticados por integrantes de uma organização criminosa que agia em represália e como forma de extorsão contra empresas do setor de telecomunicações. Logo após os atentados, as forças policiais iniciaram diligências contínuas para identificar e capturar os envolvidos.

Os suspeitos foram interceptados quando tentavam fugir em direção ao município de Vale do Anari. A rápida ação das equipes resultou na prisão em flagrante dos três homens, apontados como diretamente ligados à execução dos ataques.

Durante a operação, os policiais também encontraram dois pés de maconha no local da abordagem, o que agravou a situação jurídica dos detidos. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a Draco 2 formalizou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de integração em organização criminosa, incêndio criminoso, associação para o tráfico e posse de drogas.

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar de Rondônia, destacou que a ação demonstra o comprometimento das forças de segurança com a defesa da ordem pública e o enfrentamento firme às organizações criminosas, reforçando o compromisso com a proteção da população rondoniense.