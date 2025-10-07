Grupo furta bijuterias em loja no bairro Cristo Rei durante horário de almoço em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro de 2025, por volta das 13h, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para registrar um furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com a responsável pela loja, há vários dias ela vinha percebendo a presença de um grupo de indivíduos que costumava entrar no local durante o horário de almoço, momento em que apenas uma atendente permanece no atendimento. Segundo o relato, os suspeitos agem em conjunto — enquanto alguns distraem a funcionária fazendo perguntas, outros circulam pela loja em atitude suspeita.

Nesta terça-feira, a cena voltou a se repetir. A atendente informou que, ao perceber a chegada dos mesmos indivíduos, imediatamente comunicou o proprietário do estabelecimento, que reside em outra cidade e tem acesso remoto às câmeras de segurança.

Por meio das imagens, foi possível observar o momento em que um dos suspeitos, descrito como moreno, magro e de estatura mediana, subtraiu diversas unidades de bijuterias, incluindo vários piercings.

A ocorrência foi registrada e as imagens captadas pelas câmeras deverão auxiliar nas investigações para identificar e localizar os autores do furto.