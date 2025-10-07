Mulher denuncia ameaças e assédio moral após recusar investidas de homem casado em Vilhena

No começo da noite desta terça-feira, 7 de outubro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça, importunação ofensiva ao pudor e assédio moral, registrada no bairro Bodanese, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou estar sendo importunada há algum tempo por um homem. Segundo o depoimento, o suspeito vinha enviando mensagens pelo aplicativo WhatsApp com conteúdo de conotação amorosa, além de oferecer quantias em dinheiro para que ela mantivesse relações com ele.

Cansada das investidas e constrangida pela situação, a vítima contou ter procurado a esposa do suspeito, para relatar o ocorrido. A mulher então teria questionado o marido sobre a conduta, o que provocou a ira dele.

Ainda conforme a vítima, o homem foi até sua residência bastante alterado, afirmando que ela havia “acabado com o casamento dele” e proferindo ameaças de retaliação, dizendo que “isso não iria ficar assim” e que “ela iria ver só”. Após as ameaças, ele fugiu do local.

Momentos depois, a vítima recebeu ligação da esposa do suspeito, informando que ele havia pegado uma faca e manifestado a intenção de retornar à residência da vítima, aumentando o risco de violência física.

Diante da gravidade e do iminente perigo de reiteração da ameaça, a guarnição realizou buscas nas imediações, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde será investigado.