PM prende suspeito de tráfico de drogas após perseguição na RO-391 entre Chupinguaia e Distrito do Guaporé

Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro de 2025, por volta das 12h, a Polícia Militar prendeu um homem identificado como W.S.T., suspeito de tráfico de drogas, após perseguição e cerco na rodovia RO-391, entre a cidade de Chupinguaia e o Distrito do Guaporé.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a ação teve início após uma denúncia anônima, que informou que um indivíduo conhecido pela alcunha de “W” estaria transportando entorpecentes em uma motocicleta preta, de placa NCL-4181, com destino ao distrito. A denúncia também descrevia as vestes do suspeito — camiseta branca e calça preta.

Com base nas informações, as guarnições iniciaram patrulhamento pela rodovia e organizaram um cerco policial, com uma equipe seguindo no sentido Chupinguaia–Guaporé e outra em direção contrária.

Nas proximidades da ponte sobre o Rio Azul, os policiais visualizaram uma motocicleta com as mesmas características repassadas. Ao perceber a presença da viatura, o condutor — posteriormente identificado como W — arremessou objetos às margens da estrada, tentando se livrar de materiais ilícitos.

Pouco depois, ao ser interceptado pela equipe do Distrito do Guaporé, o suspeito perdeu o controle da moto, caiu e tentou fugir a pé, adentrando uma área de mata. Os policiais realizaram acompanhamento e, diante da resistência física do abordado, foi necessário o uso de spray de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo.

Durante a busca pessoal, foi localizado um invólucro contendo substância análoga à maconha em suas vestes. Em seguida, as equipes retornaram ao ponto onde ele havia dispensado outros objetos e encontraram nove invólucros adicionais da mesma substância, totalizando cerca de 60 gramas de maconha já fracionada e embalada para comercialização.

Questionado, W., afirmou ter adquirido a droga na cidade de Chupinguaia, mas disse não conhecer o fornecedor. Ele relatou ainda que atua na extração ilegal de madeira em área indígena conhecida como “Setor Doze”, e que o entorpecente seria repassado a outros indivíduos envolvidos na mesma atividade.

A motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, de cor preta e placa NCL-4181, foi apreendida, e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas. O veículo foi recolhido ao pátio do Ciretran, enquanto o suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as devidas providências.