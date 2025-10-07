Por unanimidade, vereadores aprovam contas do Executivo de 2023 em Vilhena; prefeito comenta

Por unanimidade, a Câmara de Vilhena aprovou, na sessão ordinária na noite desta segunda-feira, 6, o Projeto de Decreto Legislativo 48/2025, que analisou as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior (PODE).

O parlamento recebeu notificação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) informando que as contas estão em condições de receber aprovação (veja parecer abaixo).

Antes da votação durante a sessão, Flori usou a tribuna da Casa de Leis para fazer uma análise de sua administração e defender a aprovação do projeto perante os parlamentares.

Depois, o vereador Pedrinho Sanches (PODE), relator do projeto junto à Comissão

de Finanças e Orçamento (CFO) da Câmara de Vilhena, explicou os motivos pela qual as contas do prefeito devem ser aprovadas. “Cada dia nós estamos convictos quando abraçamos essa bandeira e acreditamos na nova política. Vilhena não aguentava mais. Em 6 anos, foram 10 prefeitos. Rondônia inteira está vindo para copiar a gestão Flori”, disse o parlamentar.

PREFEITO COMENTA

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Flori comentou o que significa a aprovação de suas contas de 2023. “A aprovação de contas é um fato que teria de ser corriqueiro. Mas em 2023 mudamos muito na saúde do município e isso foi muito traumático porque houveram muitas denúncias e acusações. Sindicatos, empresas médicas e outros interessados lutaram muito contra o formato de terceiro setor por motivos óbvios: enquanto eles ganhavam a população padecia. Agora que temos resultados muito bons e os servidores públicos viram que não perdem nada com a mudança, as coisas se acalmaram e a aprovação dessas contas pelo Tribunal de Contas é praticamente o fechar das portas quanto às dúvidas que ainda se tinham”, disse.

O mandatário municipal também informou que as contas para o ano de 2024 já têm parecer favorável dos auditores do Tribunal de Contas no sentido de aprovação.