Rondônia alcança índice recorde de 92% de esclarecimento de homicídios e se consolida como referência nacional em investigação

A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), alcançou um resultado histórico e consolidou o Estado como referência nacional em eficiência investigativa.

Segundo o relatório “Onde mora a impunidade? — Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios (2025)”, elaborado pelo Instituto Sou da Paz, Rondônia atingiu 92% de elucidação de homicídios, conquistando o segundo melhor índice do país, atrás apenas do Distrito Federal (96%).

O levantamento considera esclarecido o homicídio em que ao menos um autor é identificado e denunciado pelo Ministério Público até o final do ano seguinte ao crime. A média nacional é de apenas 36%, o que evidencia a expressiva diferença de desempenho alcançada por Rondônia.

Estados como Paraná (72%) e Mato Grosso (71%) ocupam as posições seguintes, enquanto Bahia (13%), Rio de Janeiro (23%) e Piauí (23%) figuram entre os piores resultados.

O índice de 92% representa o melhor desempenho da história de Rondônia desde a criação do levantamento e supera o recorde de 2019, quando o Estado atingiu 90% e liderou o ranking nacional.

A conquista reflete uma gestão integrada entre Polícia Civil, POLITEC e Ministério Público, marcada pela padronização dos procedimentos investigativos, uso de inteligência analítica e fortalecimento dos Serviços de Investigação e Captura (SEVICs). Essa combinação de técnica e cooperação institucional tem assegurado maior celeridade e precisão às investigações de crimes contra a vida.

Com 92% dos homicídios esclarecidos, Rondônia reafirma seu compromisso com a vida, com a verdade e com a justiça, consolidando-se como modelo nacional de investigação qualificada e de enfrentamento à impunidade.

A Polícia Civil de Rondônia reforça que continuará investindo em formação continuada, modernização tecnológica e integração institucional, garantindo que cada investigação siga pautada pela verdade, justiça e valorização da vida humana.